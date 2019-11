maharashtra कृषिदूत कृषिदूत : दुग्धव्यवसायातून उत्तम माळींची उत्तुंग भरारी Jalgaon Digital Share











परतीच्या पावसाने शेतकर्‍याचे हाता-तोंडाशी आलेले पिक वाया गेले. त्यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या पूर्णत: खचला असून शासनाच्या मदतीची वाट पाहत आहे. अतिवृष्टीमुळे चाळीसगाव तालुक्यातील शेतकर्‍यांची अवस्था अत्यंत दयनिय असून पुढील हंगामाच्या पिक पेरणीसाठी आज घडीला हातात दमडी नाही. परंतू याही परिस्थितीत तालुक्यातील प्रगतीशील शेतकरी उत्तम नामदेव माळी (उत्तम नाना) यांची आर्थिक परिस्थिती उत्तम आहे. अतिवृष्टीमुळे त्यांचे देखील पिक इतर शेतकर्‍यांप्रमाणेच पूर्णत: वाया गेले आहे. मात्र आज रोजी त्यांच्याकडे पुढील हंगाम घेण्यासाठी पैसे हातात आहे, याचे कारण म्हणजे गेल्या 35 वर्षांपासून ते करत असलेला शेतीपुरक व्यवसाय पशुपालन, पशुपालनामुळे आज त्यांची आर्थिक परिस्थिती मजबूत असून त्यांना कुठल्याही शासकिय मदतीची फारशी अपेक्षा नाही, गेल्या 35 वर्षांपासून ते पशुवैद्यकिय शास्त्रांनूसार पशुपालन करीत असल्यामुळे, दररोज 300 लिटर दुधाची विक्री करतात. दरमहा ते 2 लाख 70 हजार रुपयांची उलाढाल करीत असून त्यातून महिन्याला 80 हजार रुपयांचा निव्वळ नफा होता. त्यांच्या यशाचे गमक म्हणजे प्रचंड मेहनत, चिकाटी आणि नाविन्याचा ध्यास हे आहे. शेतीला उत्तम जोड व्यवसाय म्हणून पशूपालनाकडे पाहिले जात असले तरी अलीकडच्या काळात त्याला स्वतंत्र व्यवसाय म्हणून सुध्दा पाहिले जात आहे. या व्यवसायात बर्‍याच अडचणी आहेत, अलीकडच्या काळात जनावरांच्या वाढत्या किमती, चार्‍याची टंचाई निर्माण होत आहे. याही परिस्थिती उत्तम माळी यांनी हा व्यवसाय जिद्दीने उभा केला असून त्यांना पातोंडा पशुवैद्यकिय दवाखान्याचे डॉ.चंद्रकांत हलगे यांचे वेळोवेळी सहकार्य लाभत आहे. उत्तम नाना यांचे वय 58 वर्ष असून त्यांचे शिक्षण 10 वी पर्यंत झाले आहे. साधारणत: ते 1980 पासून शेती व्यवसाय करीत आहेत. वडिलोपार्जित जमिनीच्या वाटणीत त्यांच्या वाट्याला 3 एकर बागायत जमीन आली. शेती करीत असताना त्यांना सुरुवातीपासून गायी पाळण्याचा छंद आहे. पुढे त्यांनी हा छंदाचे रुपांतर व्यवसायात करण्याचे ठरवले. बरेच वर्ष पशुपालन करुन देखील पाहिजे त्याप्रमाणात त्यांना फायदा होत नव्हता, फक्त घरी पुरेल इतकेच दुधाची जनावरे त्यांच्याकडे होती. सन 2004 मध्ये गावात कामधेनू दत्तक योजने अतंर्गत मंडळ स्थापन झाले. या मंडळामार्फत त्यांची बारामती येथे सहल गेली. बारामती येथे त्यांनी पशुपालन, मुरघास, कृत्रीम रेतन व इतर पशूपालन संदर्भातील इतर गोष्टीची सखोल माहिती घेतली. याठिकाणाहुन प्रेरणा येवून ते गावी परतले आणि त्यांनी 2004 मध्ये होस्टन जातीचा दोन गायी आणि दोन वासर्‍या विकत घेतल्यात, आणि मग पुढे त्यांचे पालन करत असतानाच दरवर्षी एक वासराचे शास्त्रोक्तदृष्ट्या संगोपन केले. यासाठी त्यांनी संगोपन, जोपासना व व्यवस्थापन या विषयी जाणून घेतले. गाय ही 85 दिवसात गाभन राहायला पाहिजे. गाईचा गर्भकाळ हा 280 दिवसांचा म्हणजेच 356 दिवस. म्हणजेच प्रतिवर्षी गाईपासून एक वासरुचे संगोपन त्यांनी केले. आधुनिक व मुक्तसंचार गोठा गायी संगोपन करत असतना दिवसेंदिवस गायींची संख्या वाढू लागल्याने उत्तम नाना पशुवैद्यकिय दवाखाना पातोंडा यांच्या मार्गदर्शनाने त्यांनी गाईसाठी मुक्त संचार गोठ्याची निर्मिती केली. गिर व होस्टन अशा दोन्ही प्रकारच्या गायीसाठी त्यांनी वेगवेगळ्या पध्दतीचे गोठे उभारलेत. यात होस्टन गायीसाठी 50 बाय 90 तर गिरगायीसाठी 40 बाय 90 जागेत मुक्त संचार गोठा उभारला आहे. तर होस्टन गायीसाठी 100 बाय 30 व गिरगायीसाठी 50 बाय 100 अशी शेड उभारली आहेत. यासाठी एकूण 20 गुंठे म्हणजेच अर्धा ऐकर जमीन लागली. तर कंपाऊट, गव्हाण, गायींना बसण्यासाठी रबरी मॅट, दुधाचे मशिन हे सर्व मिळून त्यांना तब्बल 10 लाख रुपय खर्च आला आहे. तसेच गायींना 24 तास पाणी मिळावे, यासाठी शेडजवळ 2 हजार लिटर व 25 लिटरची पाण्याची टाकी बसवली आहे. तसेच प्रत्येक गव्हाणींमध्ये प्रत्येक गायी जवळ एक भांडे बसवले आहे. पाण्याच्या टाकीला बॉल व्हॉल बसविल्यामुळे एका गायीला दिवसभर आवश्यक तेवढे पाणी 24 तास त्या भांडण्यात येत राहते. त्यामुळे गायींची दुध देण्याची क्षमता टिकून राहते. मुक्त संचार गोठ्यामुळे गायीच्या पायाचे, खुरांचे, कासेचे (स्तनदाह), गर्भाशयाचे आजारांपासून सुटका झाली आहे. तसेच मुक्त गोठ्यामुळे गायीचे शेण उचलावे लागत नाही, फिरण्याचे स्वातंत्र्य असल्याने पाय व खुराचे आजार होत नाहीत, जनवारांना उन्हात अथवा सावलीत बसण्याचे स्वातंत्र्य असल्याने गरजेनुसार नैसर्गिक वातावरणाचा लाभ होतो. नैसर्गिक सर्व सुविधा मिळाल्याने गायी आनंदी राहत असल्याचे ते सांगतात. चार्‍याचे व्यवस्थापन उत्तम माळी यांच्याकडे जनावरांची संख्या वाढत गेल्याने त्यांना चारा व पशुखाद्याचा प्रश्न उद्भवू लागला. उत्पन्नापेक्षा जास्त खर्च दरवर्षी पशुखाद्यावर होवू लागल्याने ते चिंतेत असतानाचा त्यांना डॉ.चंद्रकातं हलगे यांनी मुरघासबाबत मार्गदर्शन केले. त्यांनी आपल्या स्वत:ची व इतराची जमिन कसण्यासाठी घेतली. अशा जवळपास 10 एकर शेतीत मका लागवड केली. मक्क्याची कणसे चिकात असताना त्यांची कापणी केली, आणि त्यांची बारीक कुट्टी केली. त्यानतंर मुरघास ठेवण्यासाठी 80 फुट लांब व 10 फुट रुंद व 7 फुट खोल असा जमिनीत हौद (खड्डा) तयार केला. सर्व कुट्टी केलेला चार जवळपास 10 ट्रॅक्टर, हा जमिनीत तयार केलेल्या हौदात टाकून, त्याला प्लॅस्टीकने पूर्णपणे 45 दिवस झाकून ठेवले. आणि लागेल त्याप्रमाणात ते तो जनावरांना खावू घालतात. आज सहा महिने पुरेल इतका मुरखास त्यांच्याकडे उपलब्ध आहे. त्यामुळे दुष्काळातही चार्‍याच्या समस्यावर त्यांनी मात केली. तसेच कुठलाही हिरवा चारा हा मुरघास होत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. याशिवाय कामधेनू दत्तक योजने अतंर्गत चार्‍याच्या सुधारित बियाण्याची माहिती घेतली व गुजरात राज्यातील आनंद डेअरी येथून सुपर निविअर जातीचे बियाणे आणून त्यांची पेरणी केली. या चार्‍यातून गायींना 16 ते 18 टक्के प्रोटीन मिळते. तसेच ते दिवसाला एक गायीला 30 ते 35 किलो कोरडा चारा, 15 ते 20 किलो हिरवा चारा, 20 ते 30 किलो पशुखाद्य खाऊ घालतात. या व्यवस्थापनामुळे दिवसाला 300 लिटर व महिन्याला 9 हजार लिटर दुधाचे उत्पादन ते घेतात. यातून मिळाणार्‍या उत्पन्नातून 70 ते 75 टक्के त्यांचा खर्च होत असून 25 टक्के नफा त्यांना मिळतो. गोमुत्र व शेणाचे व्यवस्थापन गायीचे शेण व गोमुत्र हे सेंद्रीय खतामधील मौल्यवान घटक आहेत. शेण व गोमुत्र वाया न घालवता त्यांचे उत्तमरित्या व्यवस्थापन उत्तम नानानी केले आहे. दररोज 60 गायीचे तब्बल 300 लिटर गोमुत्र साठवून त्यांचा उपयोग पिकांवर फवारणीासाठी करतात. तसेच शेणाचा उपयोग गोबर गैससाठी करतात, गोबर गॅस हा शेतात स्वयंपाक, लाईटसाठी उपयोगी पडतो. तर निघालेले खत हे पिकांसाठी उपयोगी पडते. या सर्वांचा उपयोग करुन सेंद्रिय पद्धतीने ते शेती देखील करतात. त्यामुळे दरवर्षी इतर शेतकर्‍यांपेक्षा दुपट्ट उत्पन्न ते घेतात. गायीच्या आरोग्याची काळजी आपल्या गायींना एखाद्या मुलाप्रमाणे जिव उत्तम नाना लावतात. यासाठी आपल्या घरातील सदस्यांप्रमाणेच त्यांच्या आरोग्याची देखील काळजी ते घेतात, यासाठी प्रत्येक गायीचे दर तीन महिन्यात ते जंत निर्मुलन डॉक्टरांना बोलवून करुन घेतात. तसेच गोचडी-गोमाशी, घटसर्प, फेर्‍या, लाळ्या खुरकुत आदि रोंगाबाबत ते वेळोवेळी प्रतिबंधक लसीकरण करुन घेतात. गायीचे आरोग्य उत्तम राहत असल्याने दुधाची पातळी टिकून राहते. देशी वाण संर्वधनासाठी गिर गायीचे पालन होस्टन गायींबरोबर त्यांनी गेल्या वर्षांपासून गिर गायीचे पालन करण्यास सुरुवात केली आहे. सुरुवातील तीन ते चार वासर्‍या त्यांनी घेतल्या असून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र गोठ्याची व्यवस्था केली. गिर गायी पाळण्यामागचा त्यांचा हेतू देशी गायीचा वाण संर्वधन करणे आहे. पुढे ते गिर गायीच्या दुध, दही,ताक याबरोबरच तिच्या शेणापासून गोवर्‍या तयार करणे, गोमुत्र व गो-अर्क नतंर पंचगव्हा तयार करणे. व त्यानंतर 178 प्रकारच्या औषधी तयार करण्याचा त्यांचा मानस असून यामागे डॉ.हलगे यांचे मार्गदर्शन त्यांना मिळत आहे. चुकीचा खाद्य प्रयोग जनावरांना दुधवाढीसाठी सद्या शेतकरी बिअरचे खाद्याचा प्रयोग करताना दिसत आहे. परंतू हे खाद्य जनावरांसाठी अत्यंत चुकीचे आहे. काय आहे? बिअरचे खाद्य-बिअर बनविणारी कंपनी वेस्ट मटेरिल म्हणून हे खाद्य विक्री करते. बिअर बनविण्यासाठी जे कडधान्य सडवले जाते, त्यांच्यापासून बिअर बनविलेल्या नतंर ते वेस्टज मटेरियल शेतकरी जनावरांना खाण्यासाठी घेवून जातात. या खाद्यामुळे जनावरांचे दुधाच्या पातळीत वाढ होते. परंतू ही खाद्य पद्धती अत्यंत चुकीची आहे. कारण यामध्ये काही प्रमाणात अल्कोहोल असतो. त्यामुळे गायी दिवसभर गुंगीत राहतात. तसेच हे खाद्य हे गायींना गरम पडते. गायी लाळ गाळतात, गर्भ धारणास अडचण निर्माण होते अशी माहिती त्यांनी दिली. तसेच या खाद्याचा काही दिवस गायीसाठी उपयोग केला. परंतू गायींच्या आरोग्यासाठी हानीकारक असतेच, तसेच या गायीचे दुध देखील मानवाच्या आरोग्यावर परिणाम करीत असल्याचे ते म्हणाले. मिळालेले पुरस्कार उत्तम माळी यांच्या कार्याची दखल घेवून त्यांना जळगाव जिल्हा परिषदे मार्फत सन 2018 चा आदर्श शेतकरी पुरस्कार मिळला आहे. तसेच संकरीत कालवणी पुरस्कारसह इतर अनेक पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत. – चाळीसगाव

