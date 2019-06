Featured सार्वमत भैय्या, पक्कं ठरलं ना..! Sarvmat Digital Share











कोन दृष्टीकोन – संदीप रोडे महापालिका भ्रष्टाचाराने बरबटली असल्याचा साक्षात्कार शिवसेनेचे उपनेते अनिलभैय्या राठोड यांना उशिराने का होत नाही पण झाला ते बरेच. भैय्या, तुमच्या भ्रष्टाचारमुक्त महापालिकेच्या घोषणेमुळं ‘निरंतर नगरसेवे’च्या नावाखाली उधळू पाहणार्‍या इंजिनिअरांवर यामुळे वचक बसेलच पण त्याचबरोबर आम जनतेलाही सुखद अनुभव येतील, अशी आशा जनतेच्या मनात पल्लवीत झालीय. पण महापालिकेतील भ्रष्टाचाराला कारणीभूत कोण? याचाही शोध एकदा घ्यायलाच हवा. म्हणजे कसं, मुळावरच घाव पडला तर भ्रष्टाचाराचं दुखणं महापालिकेत तरी परत उद्भवणारच नाही. भैय्या, तुमचं ठरलं ना.. मग आता भ्रष्टाचारमुक्त महापालिकेचं स्वप्न साकाराच..! महापालिकेतील कर्मचारी अन् अधिकारी यांचं वागणं, बोलणं अन् कृती पाहिली तर भल्याभल्यांची मती गुंग होते. नेत्यांना तरी ते दचकून राहतात, नाहीतर शहराची वाट लागयाला वेळ लागला नसता बरं. महापालिकेत आजपर्यंत शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी अन् आता पहिल्यादांच भाजप सत्तेत आला. म्हणजे सत्तेची फळ सगळ्याच राजकीय पक्षाने आलटून पालटून चोखून खाल्ली. पण आजवर महापालिकेतील भ्रष्टाचार कधी कोणाला कसा दिसला नाही, हे दुर्देवच म्हणावं लागेल. तुम्हाला उशिराने का होत नाही तो दिसला हे बरंच झालं. आमच्या विरोधात खोट्यानाट्या केसेस दाखल होईल, म्हणून आज इंजिनिअर भयतीत झाले आहेत, त्यांना संरक्षण हवं आहे. कोणी कोणावर दादागिरी करून मनमानी राज करण्याइतपत नगरात मोगलाई नक्कीच माजलेली नाही. कायदा नावाचं हत्यार असून ते पोलिसांच्या हातात आहे. अन् जर गुन्हाच केला नाही तर मग भिती कशाची?, कोणी किती माहिती अधिकार कायद्याखाली माहिती मागू दे, काय फरक पडतो. पण आपल्याच बुडाखाली अंधार असला की मग भितीचं गारूड राज्य करत. आता महापालिकेत नेमकं राज्य कोणाचं हे यथावकाश समोर येईलच, त्यादृष्टीने भैय्या तुमचे पडलेले पहिले पाऊल स्वागतार्ह. प्रशासन अन् सत्ताधारी ही दोन महापालिकेच्या रथाची चाके. एक धावलं अन् दुसरं रुतलं तर विकासाचा गाडा पुढे जाणार नाही. त्यामुळे दोघांनीही बॅलन्स करून विकास रथाला स्पीड दिला पाहिजे. पण त्याला स्पीड देण्यापेक्षा जिरवाजिरवीतच सगळा वेळ वाया जातोय, हे नाकारून कसं चालेल. प्रशासनातील अधिकारी भ्रष्टाचार करत असतील तर ते सत्ताधार्‍यांना कळत नाही, असं कसं होऊ शकतं. मग आजपर्यंत दिसणारा भ्रष्टाचारकडे त्यांनी कानाडोळा केला की त्यावर पांघरून घातलं याचाही शोध एकदा घ्यायला पाहिजे. बाळासाहेब बोराटे नावाच्या नगरसेवकांनी भ्रष्टाचाराच्या ‘स्ट्रीट लाईट’ उजेड टाकला तर भलेभले अधिकारी जेलमध्ये गेले. तो घाव सहन न झाल्याने काहींनी दम तोडला. पण यात ‘व्हाईट कॉलर’वाले अलकडले नाहीत. तसं ते अडकले असं कधी झालं नाहीच. पण निदान त्यांच्यावरही कोणाचा तरी वचक हवाच ना. टाळी एका हाताने कधीच वाजत नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचारात एका हात प्रशासनाचा असला तरी दुसरा हात कोणाचा? या मुळापर्यंत गेले पाहिजे, तरच महापालिका भ्रष्टाचारमुक्त होईल, नाहीतर तुमची घोषणा हवेत विरण्याचीच भिती जास्त, हे ध्यानात घेतलं तरी पुरे! … तर नसता उठाठेव कशाला ?

महापालिकेत बल्लाळ नावाचं अजब रसायन आहे. ते कोणत्याही विभागात गेले अन् कितीही चांगलं, प्रामाणिक काम केलं तरी त्या रसायनाची बाधा अनेकांना होतेच. टीपी अन् बल्लाळ हे समीकरणचं जुळलंय. टीपीचे मास्तर असलेले बल्लाळ नावाचे सदगृहस्थ आता विद्युत विभागात आहेत. पण त्यांना परत टीपीत आणण्यासाठी महापौरांचा ‘हात’ असल्याचा आरोप झालाय. अर्थात त्यांची शिफारस असली तरी ती कोणी साबीत करू शकणार नाहीत. त्यामुळे महापौरसारख्या पदावरील व्यक्तीवर आरोप असतील तर त्याचे सबळ पुरावे हाती पाहिजे. नसता राजकीय उठाठेव कशाला?, उठाठेव झाली तर त्याला परत राजकीय रंग चढतो अन् मग त्याचा बेरंग होतो. त्यामुळे येथून पुढे जे काही करायचे ते ठोकून अन् पुराव्यासह हा धडा महापालिकेच्या विश्‍वस्तांना एकदा द्याच!

Tags: