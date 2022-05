अरे व्वा.. शहादा आगाराने एकाच दिवसात कमावले इतके लाख...

शहादा Shahada। ता.प्र.

शहादा आगाराने (st depot) दि.23 मे रोजी एकाच दिवसात (single day) सर्वाधिक 13 लाख (lakhs) रुपये उत्पन्न मिळवून विभागात प्रथम (First in the section) क्रमांक मिळवला.