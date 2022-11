जिल्हयातील नंदुरबार व धडगाव येथील महिला रुग्णालय कागदावरच

नंदुरबार | प्रतिनिधी NANDURBAR

जिल्ह्यातील नंदुरबार व धडगाव (Nandurbar and Dhadgaon) येथील महिला रुग्णालय (Women's Hospital) हे केवळ कागदावरच कार्यरत (Works only on paper) असून तज्ञ डॉक्टर, परिचारिका व इतर स्टाफचा अभाव (Lack of staff) असल्याने आजही नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर माता मृत्यू ()Maternal death आणि अर्भक मृत्यू (infant mortality)होत असल्याचा आरोप करत आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party)आरोग्य विभागाचे (Health Department) प्रदेशाध्यक्ष (State President) डॉ.संतोष करमरकर यांनी राज्य सरकारने (State Govt) राज्यातील आरोग्य विभागाचा बजेट (Budget of the Department of Health) १० टक्क्यांच्या वर करावा, अशी मागणी पत्रकार परिषदेत केली. दरम्यान, २६ जानेवारीपर्यंत आरोग्य सेवेत सुधारणा झाली नाही तर आम आदमी पार्टी रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करेल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.