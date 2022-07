नवापूर तालुक्यात नदीपात्रात आढळला महिलेचा मृतदेह

नवापूर | श.प्र. - NAVAPUR

गेल्या तीन चार दिवसापासून सुरू असलेल्या रेकॉर्ड ब्रेक पावसामुळे (Record break due to rain) शेगवे गावालगत (Near Shegwe village) असलेल्या नदीपात्रात (river basin) महिलेचा मृतदेह (Woman's body) आढळून आला. तसेच संततधार पावसामुळे (incessant rains) शहरात दोन ठिकाणी घराचे नुकसान (Damage to the house) झाले आहे.