बालकाला वाचवण्याच्या प्रयत्नात युवकासह महिलेचा नदीत बुडून मृत्यू

शहादा,Shahada| ता.प्र.

आमलाबारी (Amlabari) (ता.अक्कलकुवा) या गावालगत नदीवर स्नान (Bathing in the river) करण्यासाठी गेलेल्या बालकाचा जीव (child's life) वाचवण्याचा प्रयत्न (Trying to save)करीत असताना एका युवकासह (Youth) त्याच्या मावशीच्या पाण्यात बुडून मृत्यू (Aunt drowned) झाल्याची घटना घडली. आज दि. 6 नोव्हेंबर रोजी दुपारी दोन वाजेच्या सुमारास ही घटना घडली. फैजान शेख सज्जाद (वय २१) व त्याची मावशी नौरून्नीसा अशपाक तेली (वय ३५) या दोघांचा पाण्याच्या प्रवाहात बुडून मृत्यू झाला.