मुख्यमंत्री शिंदे व रघुवंशी यांच्या भेटीमुळे जिल्हा परिषदेच्या सत्तेवर परिणाम तर होणार नाही ना?

राकेश कलाल

नंदुरबार । Nandurbar

येथील शिवसेनेचे नेते (Shiv Sena leader) माजी आ.चंद्रकांत रघुवंशी (former MLA Chandrakant Raghuvanshi) यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांची आज भेट घेवून त्यांनी पदभार स्विकारल्याबद्दल शुभेच्छा दिल्या. त्यांच्या या भेटीमुळे जिल्हाभरात विविध तर्कवितर्क लावण्यात येत आहेत. मात्र, या भेटीमुळे जिल्हा परिषदेवर (Zilla Parishad) असलेल्या महाविकास आघाडीच्या सत्तेवर (power of the Mahavikas Aghadi) तर परिणाम होणार नाही ना? असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित करण्यात येत आहे.