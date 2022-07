जेव्हा आरोपी न्यायालयातच संगणक संचावर डोके आपटतो..

मोदलपाडा Modalpada । वार्ताहर

चोरीच्या गुन्ह्याप्रकरणी (case of theft) न्यायालयाने (court) गुरुवारी तिघा आरोपींना (accused) पुन्हा तीन दिवसांची पोलीस कस्टडी (Police custody) सुनावल्याने त्यातील संतप्त एका आरोपीने (one accused) तळोदा येथिल न्यायालयातील संगणक संचावर (computer set) स्वतःचे डोके आपटल्याने (Hitting the head) तो गंभीर जखमी झाला आहे. याबाबत आरोपी विरोधात तळोदा पोलिसांत गुन्हा (crime) दाखल करण्यात आला आहे. त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.