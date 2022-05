चक्क पोलीस उपअधीक्षक प्रधान यांच्या विरूध्द गुन्हा दाखल होतो तेव्हा...

मोदलपाडा | वार्ताहर MODALPADA

कुठलेही कारण (no reason) नसतांना एकास घरात घुसून मारहाण (Breaking into a house and beating) व शिवीगाळ करुन जीवे ठार मारण्याची धमकी (Threats to kill) दिल्याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलीस उपअधीक्षक (Deputy Superintendent of Police, Economic Crimes Branch) आत्माराम मगन प्रधान (Atmaram Magan Pradhan) यांच्यासह त्यांचे बंधू व मुलाविरुद्ध तळोदा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल (Filed a crime) करण्यात आला आहे.