आरोग्य विभागातील रिक्त पदांच्या प्रश्न सोडविण्यासाठी आंदोलनाचा इशारा

अक्कलकुवा तालुक्यातील मोलगी ग्रामीण रुग्णालय (Molgi Rural Hospital) वेळेत उपचार न मिळाल्याने (Without treatment) काठी येथील 22 वर्षीय निलिमा वळवी यांचा मृत्यू (death) झाल्याचा आरोप (Accusation) करत नातेवाईकांनी आंदोलन (Movement by relatives) केले होते. त्यानंतर धडगाव अक्कलकुवा मतदार संघाचे आ.अ‍ॅड. के. सी. पाडवी (Adv. K. C. Padavi) यांनी अक्कलकुवा तालुक्यातील आरोग्य व्यवस्थेचा आढावा (Review of the health system) घेतला. दरम्यान जिल्ह्यातील आरोग्य विभागात अनेक रिक्त पदे असून ही रिक्त पदे त्वरित भरण्यासाठी स्वतः पाठपुरावा करणार असून याकडे शासनाने (Government) लक्ष दिले नाही तर रस्त्यावर उतरून आंदोलनाच्या (Warning of movement) इशारा अ‍ॅड.पाडवी त्यांनी दिला आहे.