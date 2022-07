सुलतानपूरच्या आश्रम शाळेला महिला आयोगाच्या सदस्यांची भेट

म्हसावद Mhsavad ता.शहादा । । वार्ताहर

शासकीय माध्यमिक आश्रम शाळा सुलतानपूर (Government Secondary Ashram School Sultanpur) ता.शहादा येथे महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या (Member of Maharashtra State Commission for Women) दीपिका चव्हाण, उत्कर्षा रूपवते यांनी गुरूवारी भेट दिली. भेटी दरम्यान त्यांनी मुलींशी चर्चा (Talk to girls) करून त्यांच्या अडचणी,समस्या जाणून घेतल्या. मुलींचे वसतीगृह,स्वच्छता,आरोग्य,जेवण व इतर शालेय बाबी याविषयी माहिती जाणून घेतली.त्यांनी प्रत्यक्ष जेवणाची चव तपासून पाहीली.