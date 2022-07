तोरणमाळच्या आंतरराष्ट्रीय शाळेला तीन विभागाच्या शिक्षण उपसंचालकांची भेट

नंदुरबार | प्रतिनिधी- NANDURBAR

तोरणमाळ (Toranmal) येथील आंतरराष्ट्रीय शाळेतील (International School) चार विद्यार्थ्यांचे पालकत्व (Guardianship of students) नाशिक विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी (Nashik Divisional Deputy Director of Education) स्विकारले असून या विद्यार्थ्यांचा दहावीचा पर्यंतचा शिक्षणाचा खर्च, पुस्तके, वहया, कपडे व इतर साहित्याचा खर्च (Cost of materials) अधिकारी करणार आहेत.