वाकी नदीकाठच्या गावांतील नागरिकांना सतर्कतेचे आवाहन

नंदुरबार Nandurbar । प्रतिनिधी

दरा मध्यम प्रकल्प (Dara madhyam Project) ता.शहादा धरण व पाणलोट क्षेत्रात पाऊस (Rainfall in the catchment area ) झाल्याने प्रकल्पाच्या पाणी पातळीत (Water level) 24 तासात वाढ (Increased) झाली असून सद्यस्थितीत पाणीपातळी 309.20 मीटरची नोंद झाली असून प्रकल्प 100 पूर्ण क्षमतेने भरल्याने तसेच हवामान खात्याने (weather department) दिलेल्या सूचनेनुसार पुढील 72 तासात पाऊस होण्याची शक्यता असल्याने पाणी पातळी नियंत्रित करण्यासाठी प्रकल्पाच्या सांडव्यातून पाण्याचा (water from the project drain) विसर्ग (Discharge) सोडण्यात येणार असल्याने वाकी नदीच्या काठावरील विरपूर, रामपूर, फत्तेपूर, शिरुड त.हवेली, कानडी त.हवेली, चिखली, औरंगपूर, कोठली त. हवेली, परिवर्धा, वैजाली, नांदर्डे नदीकाठच्या गावातील नागरिकांनी सतर्कता बाळगावी (Citizens should be vigilant) असे आवाहन जिल्हा प्रशासनातर्फे (AAppeal District Administration) करण्यात आले आहे.