शासनातर्फे राज्यात स्मार्ट प्रकल्पासाठी निवड झालेल्यांमध्ये वनश्री शेतकरी कंपनी अव्वल

शहादा । Shahada। ता.प्र.

दिवसेंदिवस सहकार तत्वावरील प्रकल्प (Co-operative project) बंद होत चालले आहेत. परंतु वनश्री शेतकरी उत्पादक कंपनीतर्फे (Vanshree Farmers Producers Company) शेतकर्‍यांच्या हिताचे प्रकल्प (Projects for the benefit of farmers) राबवले जात आहेत. राज्यात स्मार्ट प्रकल्पासाठी (Smart project) काही कंपन्या शासनाने सिलेक्ट केल्या त्यात वनश्री अव्वल (top) स्थानी आहे. यावर्षी दीड लाख क्विंटल कापूस खरेदीचे नियोजन असून शेतकरी व सभासद हितासाठी कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांनी चांगल्या प्रतीचा अधिकाधिक कापूस वनश्री जिनिंगला विक्रीसाठी आणावा,असे आवाहन वनश्री शेतकरी उत्पादक कंपनीचे अध्यक्ष (President) अभिजीत पाटील (Abhijit Patil,) यांनी केले.