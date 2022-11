नंदुरबार |NANDURBAR | प्रतिनिधी

उमराणी (Umrani) बु.ता.धडगाव येथे प्रधान मंत्री आवास योजनेअंतर्गत (Pradhan Mantri Awas Yojana) घरकुल न बांधता (Without building a house) लाभार्थ्याच्या नावाने (name of the beneficiary) दुसर्‍याच व्यक्तीकडून (another person) अनुदान हडप (Grant grab) करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.