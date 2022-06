सोशल मिडियाचा वापर जपूनच करा-आ.राजेश पाडवी

मोदलपाडा (Modalpada) ता.तळोदा । वार्ताहर

अक्कलकुवा येथील सोशल मीडियावरील (social media) मेसेजच्या (messages) घटनेची मुस्लिम धर्मियांचा (Muslims) काहीच संबंध नव्हता शिवाय या घटनेला कोणीही समर्थन दिले नसतांना काही समाजकंटकांनी शांतता भंग (Disturbance of peace by rioters) करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही घटना निंदनीय (incident is reprehensible) आहे परंतु आपण सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या पोस्टची सत्यता पडताळत नाही.त्यामुळे आपण सोशल मिडियाचा वापर जपूनच करण्याचे आवाहन आ. राजेश पाडवी (MLA. Rajesh Padvi) यांनी केले.