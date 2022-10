चिनोदा येथे टरबूज फळावर किडींचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ट्रॅपचा वापर

चिनोदा ता.तळोदा । Chinoda। वार्ताहर

तळोदा तालुक्यातील चिनोदा येथे टरबूज पिकाची (watermelon fruit) लागवड करण्यात आली असून मात्र टरबूज पिकावर विविध किंडी व अळींचा प्रादुर्भाव (Infestation of various nits and worms) होऊ नये म्हणून खबरदारीचा उपाय म्हणून आगोदर चिनोदा येथील टरबूज उत्पादक शेतकरी विलास त्र्यंबकराव मराठे या शेतकर्‍याने टरबूज पिकात कामगंध सापळे (Odor traps) लावण्यात आले होते. या लावलेल्या कामगंध सापळ्यामुळे विविध किडींचा प्रादुर्भाव कमी होण्यास मदत होत असते. तर रांझणी येथील शेतकरी महेंद्र भारती या शेतकर्‍यांने आपल्या मिरची पिकावर प्रादुर्भाव होऊ नये यासाठी जुन्या साड्यांचे पडदे बांधून उपययोजना केली होती.