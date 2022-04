शहाद्यात बुधवारपासून रंगणार विद्यापीठस्तरीय युवामहोत्सव

शहादा | ता.प्र.- SHAHADA

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ (Poet Bahinabai Chaudhary North Maharashtra University) जळगांवच्या विद्यार्थी विकास विभाग (Student Development Department) व शहादा येथील पूज्य साने गुरुजी विद्या प्रसारक मंडळाच्या औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय आणि कला, विज्ञान व वाणिज्य वरिष्ठ महाविद्यालय (College of Pharmacology and Senior College of Arts, Science and Commerce) यांच्या संयुक्त विद्यमाने दि.१९ ते २३ एप्रिल दरम्यान युवक महोत्सव (youth festival) रंगणार असून विद्याश्रम परिसरात होणार्‍या आंतरमहाविद्यालयीन युवक महोत्सव युवारंग २०२२ ची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. या महोत्सवात सुमारे एक हजार महाविद्यालयीन विद्यार्थी (Student) व विद्यार्थिनी आपले कलागुण सादर करणार आहेत. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव ही विशेष संकल्पना या महोत्सवात राहील.