शहादा येथे 19 एप्रिलपासून विद्यापीठस्तरीय युवारंग महोत्सव

शहादा Shahada । ता.प्र.

येथील पूज्य साने गुरुजी विद्या प्रसारक मंडळ (Pujya Sane Guruji Vidya Prasarak Mandal) संचलित औषध निर्माणशास्त्र महाविद्यालय व कला विज्ञान वाणिज्य महाविद्यालय (College of Pharmacology and College of Arts and Commerce) यांच्या संयुक्त विद्यमाने दि.19 ते 23 एप्रिल दरम्यान कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ (Poet Bahinabai Chaudhary North Maharashtra University) जळगावतर्फे आंतर महाविद्यालय युवक महोत्सव-युवारंग (Youth Festival-Yuvarang) कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. 20 एप्रिलला सकाळी आठ वाजता कुलगुरू डॉ.व्ही.एल.माहेश्वरी (Vice Chancellor Dr. VL Maheshwari) यांच्या हस्ते युवारंग महोत्सवाचे उद्घाटन (Inauguration) होईल. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी पूज्य साने गुरुजी विद्या प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष दीपक पाटील उपस्थित राहणार आहेत, अशी माहिती संस्थेचे समन्वयक प्रा.मकरंद पाटील (Coordinator Prof. Makrand Patil) यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.