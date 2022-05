Photo# चालत्या मेमो रेल्वेत दोन युवकांवर चाकूने हल्ला

नंदूरबार Nandurbar l प्रतिनिधी

नवापूर तालुक्यातील खांडबारा रेल्वे स्थानकावर (Khandbara railway station) दि.27 मे रोजी चार वाजेच्या सुमारास उधना पाळधी मेमो रेल्वेतून (Udhana Paldhi Memo Railway) अज्ञात व्यक्तीनी उतरवून दोन युवकांवर (Two young men) सपासाप चाकूने वार (Attack with a knife) करत त्यांना गंभीर जखमी (Seriously injured) केले. रक्तबंबाळ अवस्थेत त्यांना खांडबारा रेल्वे स्थानकावरून खांडबारा ग्रामीण रुग्णालयात (rural hospital) दाखल करण्यात आले. या ठिकाणी नातेवाईकांनी मोठी गर्दी केली होती. या घटनेने परिसरामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.