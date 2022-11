तळोदा येथील काँग्रेसच्या दोघा नगरसेवकांचा आज मुुंबईत भाजप प्रवेश सोहळा

मोदलपाडा Modalpada/सोमावल । वार्ताहर -

तळोदा (Taloda) येथील काँग्रेसचे नगरसेवक (Congress corporator) गौरव वाणी व सुभाष चौधरी हे उद्या दि.5 नोव्हेंबर रोजी मुंबई (Mumbai) येथे दिग्गज नेत्यांच्या उपस्थितीत भाजपामध्ये प्रवेश करणार आहेत. त्यामुळे काँग्रेसला मोठा झटका (Big blow to Congress) मानला जात आहे. हे दोन्ही नगरसेवक माजी मंत्री अ‍ॅड.पद्माकर वळवी (Former Minister Adv. Padmakar Valvi) व माजी नगराध्यक्ष भरत माळी (Former Mayor Bharat Mali) यांचे निकटवर्तीय आहेत.