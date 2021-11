सातपुडा कारखान्याचा उद्या 47 वा गळीत हंगाम

शहादा Shahada । ता.प्र.-

तालुक्यातील पुरुषोत्तमनगर येथील श्री सातपुडा तापी परिसर सहकारी साखर कारखान्याचा (Shri Satpuda Tapi Premises Co-operative Sugar Factories) 47 वा गळीत हंगामाचा (crushing season) शुभारंभ दि.27 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 11.30 वाजता विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर (Leader of Opposition in the Legislative Council Praveen Darekar) यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे.