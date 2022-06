टायर फुटल्याने कारला अपघात

शहादा Sahada । ता.प्र.-

शाळेच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांचे स्वागत (Welcome students) करून धडगाव येथून शहाद्याकडे परत येणार्‍या कनिष्ठ महाविद्यालयीन (Junior college) शिक्षकांच्या (teachers) कारचे टायर फुटल्याने (car's tires burst) अपघात (Accident) होवून शांतीलाल बुधा सूर्यवंशी हे शिक्षक जागीच ठार (Killed on the spot) तर चार शिक्षक जखमी झाल्याची घटना शहरापासून चार किलोमीटर अंतरावर दरा फाट्याच्या पुढे पेट्रोल पंपांनजीक दुपारी अडीच वाजेच्या सुमारास घडली. मयत शिक्षक येथील ठकार कनिष्ठ महाविद्यालयात कार्यरत होते.