चोरीला गेलेल्या तीन दुचाकी हस्तगत

नवापूर Nawapur । श.प्र

नवापूर पोलीस ठाणे ()Police Station हद्दीतुन चोरीस (Stolen) गेलेल्या सुमारे 1 लाख 30 हजाराच्या 3 मोटार सायकली (motor cycles) 4 संशयीतांकडुन ()4 from the skeptics नवापूर पोलीसांनी हस्तगत (Captured) केल्या आहेत.याप्रकरणी चार जणांना अटक (Four people were arrested) करण्यात आली आहे.