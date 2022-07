नंदुरबार | प्रतिनिधी - NANDURBAR

चिमुकलीवर (Chimukali) अत्याचार करुन जिवेठार मारुन (tortured and killed) शहरातील रेल्वे कॉलनी परिसरातील गटारीच्या टाकीत मृतदेह (Corpses) फेकून दिल्याप्रकरणी महिलेसह (woman) तीन नराधमांना (Three men ) नंदुरबार पोलीसांनी अटक (arrested) केली आहे. दरम्यान, मयत चिमुकलीची ओळख पटली नाही यासाठी तीन पथके गुजरात राज्यात रवाना (Three squads left for Gujarat) करण्यात आल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक पी.आर.पाटील (Superintendent of Police P.R. Patil) यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.