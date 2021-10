हद्दपारीच्या आदेशाचे उल्लंघन तिघांना अटक

नंदुरबार Nandurbar । प्रतिनिधी

जिल्हयातील कायदा व सुव्यवस्था (Law and order)अबाधीत रहावी तसेच आगामी सण उत्सव व निवडणूका सुरळीत पार पडाव्यात यासाठी नंदुरबार जिल्ह्यातून 23 जणांना (23 people) पोलीस अधीक्षकांनी (Superintendent of Police) हद्पार (Deportation) केले होते. परंतू तरीही हद्दपारीच्या आदेशाचे उल्लंघन (Violation of order) करुन जिल्हयात फिरणार्‍या तिघांना स्थानिक गुन्हा अन्वेषण शाखेच्या (Local crime investigation) पथकाने अटक केली आहे. त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.