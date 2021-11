खान्देशातील या सुपूत्राला मिळाला देशातील सर्वात मोठ्या अश्व यात्रेचा शुभारंभ करण्याचा माऩ

सारंगखेडा Sarangkheda । वार्ताहर-

देशातील (country) सर्वात मोठी अश्वयात्रा (largest horse ride) असलेल्या पुष्कर (Pushkar)(राजस्थान) येथे यात्रेचा प्रारंभ (beginning of the journey) करण्याचा मान येथील चेतक फेस्टिवलचे अध्यक्ष (President of Chetak Festival) जयपालसिंह रावल (Jaipal Singh Rawal,) यांना मिळाला.