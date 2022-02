.. तर सरपंचांचे पद करणार रद्द : रुपाली चाकणकर

येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील रंगावली सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत रुपाली चाकणकर बोलत होत्या. त्या पुढे म्हणाल्या, राज्य महिला आयोगाच्या (State Women's Commission) माध्यमातून केवळ शहरी (Urban) भागातीलच नव्हे तर ग्रामीण (Rural) भागातील, आदिवासी पाड्यातील महिलांचे प्रश्न (women Question) सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. जिल्हास्तरावर जनसुनावणी (Public hearing) घेवून महिलांना न्याय (Justice) देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. पिडीतेला न्याय (Justice to the victim) आणि आरोपीला शिक्षा(Punish the accused) या धोरणानुसार जनसुनावणीच्या माध्यमातून महिलांना न्याय देण्याचा प्रयत्न आहे.

नंदुरबार येथे आयोजित जनसुनावणीत नंदुरबार येथील दोन, शहादा दोन, धडगाव चार, अक्कलकुवा तीन, तळोदा दोन व नवापूर येथील दोन महिलांनी तक्रार केली होती. त्यावर जनसुनावणी करत त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्या पुढे म्हणाल्या, महामारीविरोधातील (epidemic) लढाई आपण लढत असून जिंकत आलो आहोत. या कालावधीत अनेक समस्या (Problem) निर्माण झाल्या असून यात कौटूंबिक हिंसाचार (Domestic violence) व बालविवाहाच्या (child marriage) प्रमाणात वाढ झाली आहे. 13 वर्ष वय असणार्‍या मुलीचा विवाह करुन चौदाव्या वर्षी तिच्यावर मातृत्व लादण्यात येते. यामुळे बाल मृत्यू आणि माता मृत्यूच्या प्रमाणात देखील वाढ होते. त्यामुळे आता बालविवाह रोखण्यासाठी सामुहिक लढा (Collective fighting) देण्याची गरज असल्याचे रुपाली चाकणकर म्हणाल्या.

दरम्यान, बालविवाह होणार्‍या ग्रामपंचायतीचे सरपंच (Sarpanch) व विवाहाची नोंद करणार्‍या रजिस्ट्रार (Registrar) यांचे पद रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तशी कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे श्रीमती चाकणकर यांनी सांगितले. याशिवाय लैंगिक अत्याचार (Sexual harassment) रोखण्यासाठी मार्गदर्शन केंद्र (Guidance Center) सुरु करण्यात आले असून यात विधीसेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून उत्तम काम सुरु असल्याचे श्रीमती चाकणकर यांनी सांगितले. भरोसा सेलच्या (Trust cell) माध्यमातून समझोता (Compromise) घडविण्यात येत आहे. नुकतेच दोन समझोते घडविण्यात आले असल्याचेही रुपाली चाकणकर यांनी सांगितले.

नंदुरबार जिल्ह्यात 16 बालविवाह रोखण्यात यश आले आहे. यामध्ये 1098 या चाईल्ड लाईन (Child line) क्रमांकावर संपर्क साधून 7 बालविवाह रोखण्यात आले आहेत तर समुपदेशन करुन 16 बालविवाह रोखण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. यासोबतच तृतीय पंथीयांसाठी (third sect) स्वतंत्र वैद्यकीय व्यवस्था (Medical system) असावी अशी मागणी करण्यात आल्याचे रुपाली चाकणकर यांनी सांगितले.