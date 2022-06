जिल्हयातील तब्बल 177 शाळांचा निकाल 100 टक्के

नंदुरबार । Nandurbar। प्रतिनिधी

राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे (State Board of Secondary and Higher Secondary Education) मार्च महिन्यात घेण्यात आलेल्या इयत्ता दहावीच्या परीक्षेचा निकाल (Result of tenth examination) आज ऑनलाईन जाहीर करण्यात आला. यात नंदुरबार जिल्हयाचा एकुण निकाल 94.97 टक्के लागला. जिल्हयातील 405 शाळांपैकी तब्बल 177 शाळांचा निकाल (School results) शंभर टक्के (hundred percent) लागला आहे.