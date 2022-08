आदिवासी संशोेधक विद्यार्थ्यांच्या अभिछात्रवृद्धीसाठीचा प्रस्ताव चार महिन्यांपासून धुळखात पडून

मोलगी Molgi । वार्ताहर-

अनुसूचित जमातीच्या (Scheduled Tribe) विद्यार्थ्यांना (students) पीएच.डी. (Ph.D. For course) अभ्यासक्रमासाठी आर्थिक सहाय्य (Financial assistance) मिळावे म्हणून आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (Tribal Research and Training Institute) पुण्याच्या आयुक्तांनी 85 कोटी 9 लक्ष 17 हजार रुपयांचा सुधारित प्रस्ताव (proposal) तयार करुन 17 मार्च 2022 रोजी शासनाकडे पाठविला आहे. चार महिने लोटून गेले तरी या प्रस्तावास मंजूरी मिळाली नाही. या प्रस्तावास मंजुरी देऊन अनुसूचित जमातीच्या संशोधक उमेदवारांना आर्थिक सहाय्य करण्यात यावे अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ट्रायबल फोरम (Tribal Forum) नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष नितीन तडवी यांनी केली आहे.