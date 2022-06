आदिवासी जीवन पद्धतीत निसर्ग वाचवण्याची ताकद!

रविंद्र वळवी

मोलगी । Molgi

आदिवासी बांधव (Tribal brothers) प्रकृतीचे केवळ पूजनच करत नाही, तर वर्षानुवर्षे तिचे जतनही करीत आला आहे. नैसर्गिक साधनांचा उपभोग घेणारा परंतु निसर्गाला किंचीतही धोका (slightest threat to nature) न पोहोचणारा आदिवासी जल-जंगलाच्या (water-forest) सानिध्यातच आपले जीवनगाणे गात (Sing the song of life) आला. निसर्गाशी एकरूप झालेल्या या समाजाने घरांची बांधणी, वाद्ये व भांडीही पर्यावरणपूरकच (Eco-friendly) निर्माण केली. म्हणून या जीवनशैलीत (tribal way of life) (संस्कृतीत) निसर्ग वाचविण्याची (power to save nature) ताकद आहे, असा सूर कुंडल (ता.धडगाव) येथे पार पडलेल्या दुसर्‍या सातपुडा आदिवासी महापंचायतीत (second Satpuda Tribal Mahapanchayat) उमटला.