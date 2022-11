दरड कोसळलेल्या आमलीबारी-दाब रस्त्याची दुर्दशाच

मोलगी । molagi। वार्ताहर

अक्कलकुवा (Akkalkuva) तालुक्यातील आमलीबारी ते दाब दरम्यानच्या (Amlibari to pressure) चढ-उतार असलेल्या डोंगर उतारावरील वळण रस्त्यावर (winding road) गेल्या काही दिवसापासून ठिकठिकाणी दरड (collapse of the crack) कोसळल्याने वाहतुकीस अडथळा (Traffic obstruction) निर्माण झाला आहे. परिणामी अपघातास (accident) आमंत्रण देणार्‍या या रस्त्यावर वाहनधारक (vehicle owner) धोका (risk) पत्करून वाहन चालवीत (Driving a vehicle) आहेत. यातून मोठा अनर्थ घडण्याची दाट शक्यता असून हलगर्जीपणामुळे व उपाययोजनेअभावी दुर्घटना झाल्यास, त्या घटनेस प्रशासनाला (administration) जबाबदार धरण्याच्या व सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याच्या इशारा प्रवासी, वाहनधारक (Passengers, vehicle owners) व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.