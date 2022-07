ब्रेक फेल झाल्याने पिकअप उलटली

तळोदा | ता.प्र./श.प्र. TALODA

धडगावहून खते व बी-बियाणे भरून तळोदाकडे येणार्‍या पिकअप जीपचे (pickup jeep) ब्रेक फेल (Brake failure) झाल्याने तोलाचापड फाट्याजवळ पलटी झाल्याची (Turned over) घटना आज दुपारी ११ वाजेच्या सुमारास घडली. या अपघातात चार जण जखमी (Four people were injured) झाले आहे. त्यांना उपचारासाठी (treatment) नंदुरबार जिल्हा रुग्णालयात (Nandurbar District Hospital) दाखल करण्यात आले आहे.