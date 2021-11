शिक्षणासोबतच संविधान व राज्य घटना शिकविण्याची गरज

शहादा Shahada । ता.प्र. -

संपूर्ण जगात भारताचे संविधान Constitution of India सर्वोत्कृष्ट best असून संविधानाने दिलेल्या स्वातंत्र्यामुळे आपण सर्वजण आज स्वाभिमानाने जगत आहोत. बाबासाहेबांनी संविधान हे प्रत्येक भारतीयांसाठी तयार केले आहे. आज सर्व काही शिकवले जाते, मात्र संविधानाने दिलेली राज्यघटना आम्हाला कोणी शिकवली नाही किंवा सांगितलीही नाही. बाबासाहेब Babasaheb ज्ञानाचे प्रतीक symbol of knowledge आहेत. आज शिक्षणासोबतच संविधान व राज्यघटना शिकविण्याची वेळ आली असल्याचे प्रतिपादन व्याख्याते प्रा. यशवंत गोसावी Prof. Yashwant Gosavi यांनी केले.