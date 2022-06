नॅशनल हायवेच्या कामातील मातीचे ढिगारे रंगावली नदी पात्रात

नवापूर । Navapur |श.प्र.

नॅशनल हायवेने (National Highway works) सुरु केलेल्या कामातील मातीचे ढिगारे (Mounds of soil) रंगावली नदी पात्रात साचले (Rangavali river flows into the basin) असुन पुर (Flood) आल्यास रंगावली नदीचे पाणी (water) नवापूर शहरात घुसण्याचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे संबधित कंपनीने नदीतील माती, वाळू आधी काढून रंगावली नदी खोल व स्वच्छ (Deep and clean) करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.