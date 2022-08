ग्लोबल पुरस्कार प्राप्त काल्लेखेतपाडा जि.प.च्या विद्यार्थ्यांचा जिवघेणा प्रवास

मोलगी Molgi ता.अक्कलकुवा । वार्ताहर

गेल्या तीन चार दिवसापासून सातपुड्यात मुसळधार पाऊस (Heavy rain in Satpura) झाल्याने सर्व नदी नाल्यांना पूर (Flooding of rivers) आला आहे. रस्तापूल (No road bridge) नसलेल्या अनेक गावांना मोठया अडचणीला सामोरे जावे लागले. शनिवारी अशाच परिस्थितीचा फटका धडगांव तालुक्यातील काल्लेखेतपाडा शाळेला (Kallekhetpada School) बसला. या पाड्याला उमराणीपासून पक्का रस्ता, पूल नसल्याने (no paved road, bridge) जि.प प्राथमिक शाळेतील (District Primary School) विद्यार्थ्यांना (students) शाळा सुटल्यानंतर पुराच्या पाण्यातुन नदीपार (River crossing through flood water) करतांना गावकर्‍यांच्या मदतीने दोरीच्या (With a rope) सहाय्याने जीव मुठीत घेऊन प्रवास कराव लागला.विषेश म्हणजे काल्लेखेतपाडा शाळा ही ग्लोबल पुरस्कार (Global Award) प्राप्त ठरलेली शाळा आहे.