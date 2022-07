नवापूरातील रंगावली नदीची पातळीही वाढली

नवापूर Navapur। श.प्र.-

तालुक्यात झालेल्या पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत (Rains disrupt public life) झाले आहे. गुजरात राज्यात जोरदार अतीवृष्टी (Heavy rains in Gujarat) होत असल्याने तालुक्यातील वाहणार्‍या रंगावली नदीच्या पाण्याची पातळी (Rangavali river water level) वाढली असून पुराचा फटका (blow of the flood) बसण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. त्यामुळे नदी काठावरील नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी (Safe places for citizens) हलविण्यात आले आहे. दरम्यान, सायंकाळी जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री (Collector Manisha Khatri) यांनी प्रत्यक्ष भेट देवून पूर परिस्थितीचा आढावा घेतला.