पिठावर जीएसटी कर लावणारे सरकारही लवकरच जाईलः आ.बाळासाहेब थोरात

नंदुरबार । Nandurbar। प्रतिनिधी

पुर्वी मिठावर कर (tax on salt) लावणार्‍यांना देश सोडावा लागला (leave the country) होता, आता पिठावर कर (flour tax) लावणारे सरकारही लवकरच (government will also go soon) जाईल, असा विश्वास माजी महसूल मंत्री आ.बाळासाहेब थोरात (Former Revenue Minister MLA. Balasaheb Thorat) यांनी व्यक्त केला.