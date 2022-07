मोठ्ठी बातमी : राष्ट्रीय महामार्ग विसरवाडी जवळील पूल पुन्हा गेला वाहून

नंदूरबार Nandurbar l प्रतिनिधी

भारतीय हवामान विभागाने (Indian Meteorological Department) नंदुरबार जिल्ह्यात पुढील तीन दिवसात (three days) मुसळधार पावसाचा (torrential rain) इशारा (Warning) दिला असून जिल्ह्यातील अनेक भागात पावसाला सुरुवात झाली आहे. गेल्या पाच दिवसात सातपुडा पर्वत रांगेतील (Satpuda mountain ranges) अक्कलकुवा, धडगाव आणि सपाटी भागातील नवापूर तालुक्यात अतिवृष्टी झाली होती. आज पुन्हा या परिसरात पावसाने जोर धरला आहे.

नवापूर तालुक्यात पावसाला सुरुवात झाली असून राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहा (National Highway No. Six) वरील विसरवाडी गावाजवळ सरपणी नदीवरील (Sarpani River) पूल पुन्हा वाहून (Carrying the bridge over) गेल्याने महामार्ग बंद (Highway closed) झाला आहे.