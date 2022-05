गोमाई नदी पुलाजवळ तीन वाहनांचा भीषण अपघात

अपघात घडताच याठिकाणी वाहनांच्या दूरपर्यंत रांगा लागल्याने वाहतुकीची कोंडी (Traffic jam) निर्माण झाली होती. यावेळी पोलीस प्रशासनाची एकच धावपळ उडाली दरम्यान मयत व्यक्तीच्या नातेवाईकांनी एकच आक्रोश करत रास्तारोको (Stop the way) केला. याबाबत अधिक माहिती अशी की, प्रकाशा गावापासून नजीकच असलेला गोमाई नदी पुलाजवळ रस्त्याची अत्यंत दयनीय अवस्था झाल्यामुळे वाहनधारकांना रस्त्याचा अंदाज न आल्यामुळे रात्रीच्या सुमारास तिहेरी अपघात झाला आहे. यामध्ये सचिन प्रल्हाद पाटील (वय 3) रा. लहान शहादा,हल्ली मु. बहुरूपा यांचा अपघात जागीच मृत्यू (Death on the spot) झाला होत. सचिन पाटील यांची सासरवाडी शहादा तालुक्यातील करजई येथे आहे.सुट्टी असल्याने मुले मामाच्या गावी गेले होते. मुलाना घेण्यासाठी जात असतांना अपघात(accident) होवुन सचिन पाटील यांचा मृत्यू झाला.