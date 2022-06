श्रावणी रेल्वे गेटजवळ डंपर व रिक्षाचा भीषण अपघात

नंदुरबार ।Nandurbar। प्रतिनिधी

नवापुर तालुक्यातील श्रावणी रेल्वे गेट (Shravan railway gate) जवळ डंपर व रिक्षाच्या (dumper and rickshaw) भीषण अपघातात (Terrible accident) रिक्षा मधील सहा प्रवासी गंभीर जखमी (Migrants seriously injured) झाल्याची घटना घडली आहे. जखमींना खांडबारा ग्रामीण रुग्णालयात (rural hospital) प्राथमिक उपचारासाठी दाखल करण्यात आले .दरम्यान रुग्णवाहिका उपलब्ध नसल्याने (No ambulance available) जखमी प्रवाशांना खांडबारा ग्रामीण रुग्णालयातच बराच वेळ त्रास सहन करावा लागला.याबाबत वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी या कडे लक्ष देण्याची मागणी नगरीक करीत आहेत.