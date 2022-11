काटवनपाडा येथे वनविभागाकडून ३० हजाराचे सागवानी लाकूड जप्त

नवापूर | श.प्र. NAVAPUR

तालुक्यातील काटवनपाडा (Katwanpada) येथे मकीच्या भुशाखाली (Under the husk of a maki) लपविण्यात (hiding) आलेले ३० हजार रुपये किमतीचे सागवानी लाकूड (Teak wood) वनविभागाने जप्त (Seized by Forest Department) केले आहे.