केळीचे सर्वाधिक उत्पन्न घेण्यात तळवे गाव प्रथम

तळवे (Talwe) ता.तळोदा या जळगावच्या धर्तीवर (lines of Jalgaon) मोठया प्रमाणावर केळीची लागवड (Banana cultivation) होत आहे. जिल्हयात केळीचे सर्वाधिक उत्पन्न (Highest yield of banana)घेण्यात तळवे हे गाव प्रथम (village is number one) क्रमांकावर आहे. येथील शेतकरी (farmer) उत्पादन वाढीबाबत (Regarding production growth) माहिती घेत असतात व निर्यातक्षम उत्पादन (exportable product) घेण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील असतात त्यामुळे ते यशस्वीही होत आहेत.