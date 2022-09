गणपती विसर्जन मिरवणुका नियोजनपूर्वक काढा : आमदार राजेश पाडवी

मोदलपाडा Modalpada ता.तळोदा वार्ताहर

तळोदा (Taloda) शहरातील गणपती विसर्जन मिरवणुका नियोजनपूर्वक (Ganapati Immersion Procession) काढा ,गणेशोत्सव शांततेचा (silence) राजा म्हणून साजरा झाला पाहिजे ,गणेश मंडळांनी (Ganesh Mandals) ठरवलेल्या रूट नुसारच (According to the determined route) विसर्जन मिरवणुका (Immersion processions) पार पाडाव्यात व शांततेत सण साजरे करण्याचे आवाहन आमदार राजेश पाडवी (MLA Rajesh Padvi) यांनी तळोदा येथे झालेल्या शांतता समितीच्या बैठकीत (Peace Committee Meeting) केले.