कालीबेल येथील मजूराचा मनमाड येथे संशयास्पद मृत्यू : मृतदेह मिठात ठेवला पुरुन

ऊस तोड मजुरीसाठी (sugarcane cutting labour) माळशिरस (Malshiras) तालुक्यातील तोंडले येथे गेलेल्या कालीबेल (Kalibel) (ता. धडगांव) येथील ईश्वर सिपा वळवी यांचा मनमाड (Manmad) येथे संशयास्पद मृत्यू (suspicious death) झाला. या प्रकरणी तोंडले ता. माळशिरस जि. सोलापूर येथे दोघे व कालीबेल येथील मुकादमाची सखोल (investigation) चौकची करून त्याच्यावर गुन्हा दाखल (Filed a case) करण्यात यावा अशी मागणी मयताचा भाऊ (Brother of the deceased) सागर सिपा वळवी यांनी पोलीस अधीक्षकांकडे (Superintendent of Police) निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. दरम्यान, मयताच्या नातेवाईकांनी (relatives of the deceased) मृतदेह मिठात पुरुन (Burying the body in salt) ठेवला असून पुन्हा शवविच्छेदन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.