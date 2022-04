डाकिणीच्या संशयावरुन महिलेचा विवस्त्र करून छळ

नंदुरबार । Nandurbar। प्रतिनिधी

डाकिणीच्या संशयावरून (suspicion of witchcraft) महिलेला विवस्त्र करून छळ करत (Torture of a woman by stripping her naked) असल्याचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर (Video on social media) व्हायरल झाला आहे.व्हिडीओतील बोली भाषेवरून तो व्हिडिओ सातपुडा परिसरातील असल्याचे सांगितले जात आहे.

दरम्यान, व्हिडिओ व्हायरल झाल्याचे समोर आल्यानंतर सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून तीव्र संताप व्यक्त (Acute irritation) करण्यात येत आहे.याबाबत महाराष्ट्र अंनिसच्या (Maharashtra Annis) नंदुरबार जिल्हा शाखेच्या वतीने पोलीस अधीक्षकांना (police) निवेदन देऊन या संदर्भात घटनेचा शोध घेवुन कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.