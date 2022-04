हयातीचे प्रमाणपत्र सादर करा अन्यथा 1 जुलैपासून अर्थसहाय्य बंद : महसूल प्रशासन

मोदलपाडा,Modalpada ता.तळोदा । वार्ताहर

तळोदा येथील संजय गांधी निराधार योजनेतील (Sanjay Gandhi Niradhar Yojana) लाभार्थ्यांनी (Beneficiaries) आपले हयात असल्याचे प्रमाणपत्र (Certificate of survival) पोस्ट आफिस व सबंधित बँकेकडे जमा (Deposit to bank) करण्याचा अल्टिमेटम जून महिन्याच्या अखेरपर्यंत देण्यात आला आहे, अन्यथा 1 जुलै पासून अर्थसहाय्य बंद (Financing off) करण्याचा इशारा तळोदा महसूल प्रशासनाने (Taloda Revenue Administration) दिला आहे.