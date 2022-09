पुलाचा भराव वाहुन गेल्याने विद्यार्थ्यांना करावा लागतोय समस्यांचा सामना

रविंद्र वळवी

मोलगी । Molgi

सातपुड्याच्या (Satpuda) अतिदुर्गम भागातील (remote areas) सरीचा गौरीखालपाडा (Gaurikhalpada of Surrey) येथील पुलाजवळील (bridge) भराव अतिवृष्टीमुळे वाहून (Washed away by heavy rains) गेल्याने विद्यार्थ्यांना (students) तसेच नागरिकांना पुलाअभावी (Lack of a bridge) अनेक समस्यांचा सामना (Dealing with problems) करावा लागत आहे.