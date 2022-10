चिनोदासह परिसरात सोयाबीन काढणीस सुरुवात : एकरी उत्पादनात घट

चिनोदा chinoda ता.तळोदा । वार्ताहर

तळोदा तालुक्यातील चिनोदासह परिसरात सोयाबीन पिकाचे (soybean crop) उत्पन्न (Earned)घेतले जाते. त्या पेरणी केलेल्या सोयाबीन पिकाची (Soybean crop) काढणीसह मळणीस (Threshing with harvesting) शेतकर्‍यांकडून (farmers) वेग देण्यात (given speed) येत असून सोयाबीनच्या एकरी उत्पादनात मोठी (production per acre)घट आली असून त्यातच सद्यस्थितीत सोयाबीनला भाव नसल्याचे शेतकर्‍यांकडून सांगण्यात येत आहे.