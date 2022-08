तहसिलदार बनले गायक, गीतकार आणि संगीतकारही

शहादा ।Shahada। ता.प्र.

हर घर तिरंगा.... लहरायेगा प्यारा... है शान हमारी, भारत हमारा.. है जान हमारी.... या गीतातून स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त (Amrit Mahotsava of Independence) जनतेच्या मनात स्वातंत्र्यलढ्याच्या स्मृती (Memory of freedom struggle) तेवत राहाव्यात, देशभक्तीची (patriotism) जाज्वल्य भावना कायमस्वरूपी जनमानसात रहावी, घरोघरी राबविण्यात येत असलेली तिरंगा मोहीम (Tricolor campaign) या मोहिमेला बळकटी मिळावी यासाठी शहाद्याचे तहसीलदार डॉ. मिलिंद कुलकर्णी (Tehsildar Dr. Milind Kulkarni) यांनी हर घर तिरंगा (Tricolor every house) या गीताची स्वतः रचना करुन गायिले आहे.